Москва, , 15:20 — REGNUM Правительство России утвердило состав рабочих групп для реализации реформы контрольно-надзорной деятельности так называемой «регуляторной гильотины» и порядок их работы, сообщается на сайте правительства.

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Всего утверждена 41 рабочая группа. Всего в реализации механизма «регуляторная гильотина» будут участвовать более 700 профильных специалистов.

В частности, группу в сфере конкуренции (20 человек), возглавил глава ФАС Игорь Артемьев, группу по СМИ (17 человек) — глава Роскомнадзора Александр Жаров, группу по интеллектуальной собственности (15 человек) — руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, группу в сфере азартных игр (16 человек) — глава ФНС Даниил Егоров.

Также созданы: группа по торговле, её возглавила глава Роспотребнадзора Анна Попова, группа в сфере строительства — замминистра строительства и ЖКХ РФ Татьяна Костарева, группа по здравоохранению — глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, группа в сфере туризма — замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках «регуляторной гильотины» планировалось создание до 50 рабочих групп. Меры регуляторной гильотины должны внедряться уже в 2021 году.

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