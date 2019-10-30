Киев,
30 октября 2019, 15:13 — REGNUM
В Луганской области военная обстановка намного спокойнее, чем в Донецкой. При этом в районе Золотого-4 сохраняется более-менее спокойная обстановка. Об этом 30 октября на брифинге заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
«Слава Богу, у нас нет такой ситуации как у нашего соседа — Донецкой области… Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет… Сейчас там более-менее спокойно», — сказал Гайдай.
Он уточнил, что Золотое-4 будет не «серой зоной», а демилитаризированной. Гайдай заявил о планах отремонтировать школу в Золотом и фельдшерско-акушерскийпункт (ФАП), открыть аптеку.
«Уже принято решение о выделении дополнительных средств на развитие территории возле линии разграничения… Мы планируем провести ремонт здания, в котором находится ФАП… Люди попросили открыть аптеку в здании ФАП. Там нет аптеки… Школа в неплохом состоянии. Там более-менее сделан ремонт… Нужно добавить компьютерной техники», — рассказал Гайдай.