Киев, , 15:13 — REGNUM

В Луганской области военная обстановка намного спокойнее, чем в Донецкой. При этом в районе Золотого-4 сохраняется более-менее спокойная обстановка. Об этом 30 октября на брифинге заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Слава Богу, у нас нет такой ситуации как у нашего соседа — Донецкой области… Каких-то постоянных боевых действий возле Золотого нет… Сейчас там более-менее спокойно», — сказал Гайдай.

Он уточнил, что Золотое-4 будет не «серой зоной», а демилитаризированной. Гайдай заявил о планах отремонтировать школу в Золотом и фельдшерско-акушерскийпункт (ФАП), открыть аптеку.