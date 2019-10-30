Черкесск, , 15:11 — REGNUM На программу обеспечения устойчивого электроснабжения Северного Кавказа направлено в 2019 году около 2 млрд рублей. Большое внимание уделено в том числе надежному энергоснабжению в сезон пиковых зимних нагрузок объектов в горных районах, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» провели ремонт на 30 высокогорных объектах электросетевого хозяйства, которые являются особенно стратегически важными. Среди них назвали девять высокогорных подстанций и питающих центров в Карачаево-Черкесии, в том числе «Ратан», «Лунная поляна», «Буково», «Архыз», «Теберда», «Карачаевск», «Горная», «Гоначхир».

Компания отчиталась также о готовности к зиме на самых высокогорных питающих центрах на поляне Нарзанов в Кабардино-Балкарии. Они расположены на высоте около 3 тыс. метров. Проведены ремонтные работы и в других субъектах СКФО, в которых имеются курортные объекты.

По словам генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова, горные территории и туркластер Северного Кавказа находятся на особом контроле у правительства РФ. С учетом этого, «энергетики уделяют повышенное внимание качественной работе электросетевых объектов, расположенных в горах».