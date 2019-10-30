Псков, , 15:11 — REGNUM Псковская городская дума в 2019 году сократила свои расходы на 1,6 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, средства сэкономлены на командировочных расходах, сувенирной и цветочной продукции.

Экономия будет направлена на социальные учреждения города: ремонт концертного зала Детской музыкальной школы № 5, благоустройство детских садов № 11 и № 32.

В целом доходы бюджета Пскова в 2019 году выросли на 20 млн рублей — в основном, за счёт безвозмездных поступлений.

Напомним, бюджет Пскова на 2019 год был принят с доходами 4,4 млрд рублей, расходами на сумму 4,5 млрд рублей и дефицитом в 133 млн рублей.

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