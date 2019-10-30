Москва, , 15:06 — REGNUM Прожиточный минимум для пенсионеров в Москве на 2020 год в размере 12 578 рублей подержали депутаты Мосгордумы. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении законодательным собранием столицы.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на острую критику незначительного (на 3,7%) увеличения прожиточного минимума, большинство депутатов поддержали законопроект. «За» проголосовало 41, «против» — 1, ещё 1 человек воздержался.

При этом ряд депутатов отметили, что подготовят поправки ко второму чтению, предусматривающие увеличение прожиточного минимума в большем объёме.

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