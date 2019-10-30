Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM В Свердловской области более 2,5 тысяч жителей получили компенсацию за покупку техники для приёма цифрового телевизионного сигнала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

В департаменте отметили, что из всех получивших компенсацию, 500 льготников — ветераны Великой Отечественной войны.

Напомним, что для компенсации необходимо приобрести спутниковую тарелку и приставку для принятия цифрового телевизионного сигнала, а затем подать заявление в органы социальной защиты. Это можно сделать до 30 июня 2020 года.

Отметим, что под льготную категорию попадают одинокие граждане и малоимущие семьи, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, установленных в регионе, а также ветераны войны и труда, узники нацистских концентрационных лагерей в годы Великой Отечественной войны.