Сыктывкар, , 14:43 — REGNUM Мэрия Сыктывкара объявила аукцион на закупку дорогостоящего квадрокоптера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно требованиям администрации, устройство должно работать без подзярядки не менее 30 минут, высота полета над уровнем моря должна быть не менее шести тысяч метров, а над точкой взлета не меньше 500 метров. При этом устройство должно поддерживать системы спутниковой навигации GPS/GLONASS.

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, власти Сыктывкара готовы потратить на покупку дрона 127 тысяч рублей. Устройство понадобится для поисковых работы аварийно-спасательной службы города.