Донецк, , 14:30 — REGNUM Делегация Абхазии во главе с и.о. вице-премьера республики Астамуром Кецба принимает участие в Донецком международном инвестиционном форуме. Об этом 30 октября сообщает информагентство «Апсныпресс».

Представители Абхазии принимают участие в деловой программе мероприятия, где проходят дискуссии и представляются доклады.

Также в рамках форума состоялась встреча представителей торгово-промышленной палаты Абхазии с главой ТПП ДНР Валерией Григорьевой. Стороны обменялись мнениями о достигнутых успехах и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между ДНР и Абхазией. Особое внимание было уделено вопросам развития торгово-экономического взаимодействия двух государств, перспективам ведения бизнеса.

Торгово-промышленная палата Абхазии на выставке форума представила продукцию абхазских предпринимателей: алкоголь, лимонады, джемы, компоты, мед, аджика, соус асыдзбал, чай и многое другое.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, форум организован при поддержке главы ДНРДениса Пушилина. На мероприятие приедут представители бизнес-ассоциаций и предприниматели из Абхазии, России, США, ЕС, Сирии, Южной Осетии и ЛНР. В рамках мероприятия состоятся дискуссии, доклады, посещение ведущих предприятий республики.

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