Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA Peugeot Citroen обсуждают возможность слияния. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если объединение автогигантов пройдёт успешно, то совместная компания будет стоить порядка 46 млрд долларов.

Мотивом для слияния возможно является попытка крупных автокомпаний выжить в условиях мирового экономического кризиса. Кроме того, сложности для бизнеса автопроизводителей составляет введение в Европе жёстких экологических норм, которые заставляют автогигантов дополнительно инвестировать в экологически чистые технологии.

По имеющейся информации, возглавит новую компанию нынешний исполнительный директор PSA Карлос Таварес, а пост председателя совета директоров займёт глава альянса FCA Джон Элканн.

Напомним, в 2018 году компании суммарно продали 8,7 млн машин. Это больше, чем за этот же период смог продать концерн General Motors (8,4 млн ед.). Однако общее число продаж авто PSA и FCA не смогло превысить результаты автокомпаний Volkswagen AG (10,8 млн ед.), Renault-Nissan-Mitsubishi (10,8 млн ед.) и Toyota Motor (10,6 млн ед.).

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