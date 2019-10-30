Москва, , 14:29 — REGNUM Предложенный размер прожиточного минимума для пенсионеров в Москве на 2020 год в 12 578 рублей вызвал множество нареканий ряда депутатов Московской городской думы. На заседании законодательного собрания региона был поставлен вопрос о его несоответствии реальному уровня минимальных расходов в столице.

В частности, депутат Магомет Яндиев задал вопрос почему прожиточный минимум растёт всего на 3,7% по сравнению с показателем 2019 года.

«Почему при росте доходов бюджета на 8%, росте расходов на 15% рост прожиточного минимума для пенсионеров заложен на уровне несчастных 3,7%. Можно объяснить это?» — спросил депутат.

«Мы говорим о прожиточном минимуме с точки зрения минимальной выплаты. Мы говорим о величине минимального прожиточного минимума как нуждающихся в дополнительных выплатах. Сравнивать рост доходов и расходов бюджета с тем, о чем мы сейчас говорим не корректно», — ответил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

«Эти 12 тысяч после вычета квартплаты — у человека остаётся примерно 300 рублей в день. Это и на лекарство и на питание и на одежду и всё остальное. Вы считаете, что это действительно соответствует реалиям проживания в Москве и люди на эти деньги могут прожить?» — задал вопрос депутат Павел Тарасов.

«Мы говорим о величине прожиточного минимума пенсионера в целях социальной доплаты», — ответил Филиппов.

Позицию своих коллег по законодательному собранию поддержал депутат Евгений Ступин. По его мнению, чиновник так и не дал чёткого ответа на поставленные вопросы.

«Вы так и не ответили на вопросы Яндиева и Тарасова. Почему у нас рост минимального прожиточного уровня в три раза ниже уровня доходов бюджета», — сказал депутат.

В свою очередь депутат Екатерина Енгалычева заявила, что Москва является одним из самых дорогих городов мира. При этом рост прожиточного минимума в 3,7% окажется ниже даже официального уровня инфляции.

«Почему не предлагаете поднять на 40% как подняли некоторым чиновникам», — возмутилась Енгалычева.

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов выступил с инициативой установить прожиточный минимум для пенсионеров на уровне 28 тысяч рублей. По его словам, экономические расчёты показывают, что именно эта цифра является минимальным уровнем для того, чтобы обеспечить все базовые потребности пенсионеров. При этом подобный рост выплат по карману Москве, уверено депутат.

«Речь идёт о 240 миллиардах. Если мы ради этого попробуем ради эксперимента отказаться от перекладки бордюра это как раз оно и получится. Думаю, москвичи обойдутся пару лет без обновления бордюра», — сказал Тимонов.

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