Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM Екатеринбургская мэрия выкупит частный земельный участок, на котором должна располагаться станция метро «Бажовская». Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает 66.ру.

По словам градоначальника, администрация не сможет просто забрать участок, который ранее был отдан частному инвестору по договору без права капстроительства.

«Мы его выкупим за 12 миллионов, которые он за него заплатил, и вернём городу», — сказал мэр.

Областной минстрой ранее выписал инвестору разрешение на строительство капитального объекта, хотя в министерстве «не имели права» так делать, считает глава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр уволил главу отдела подготовки правоустанавливающих документов Земельного комитета в мэрии Наталью Турыгину. Юрист отстаивала интересы мэрии по вопросу земли для станции метро «Бажовская».

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