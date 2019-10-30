Салехард, , 14:18 — REGNUM На Ямале на «ледовом полигоне» в районе мыса Трёхбугорный прошли подготовку к зимнему сезону ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий». У судов есть сейчас официальное заключение о прохождении ледовых испытаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ледоколы «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» — сверхмощные суда, работающие в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».

Во время испытаний они преодолевали носом ровный однолетний лёд, снежно-ледяную кашу, а также демонстрировали маневренность в торосах и в сплошном льду.

Данные ледоколы принадлежат «Газпром нефти», и построены для обеспечения круглогодичных поставок нефти с Новопортовского месторождения на мировой рынок, подчеркнули в пресс-службе губернатора ЯНАО.