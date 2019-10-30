Ташкент, , 14:10 — REGNUM Государственный налоговый комитет Узбекистана планирует внедрить автоматизированную систему налогообложения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что представители налогового комитета республики встретились с сотрудниками Huawei и CEIEC, которые считаются ведущими разработчиками программного обеспечения в налоговой системе Китая.

В ведомстве уточнили, что внедрение автоматизированной системы налогообложения предотвратит уклонение от уплаты налогов. В рамках встречи представители китайских компаний продемонстрировали возможности системы Golden Tax.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года налог на добавленную стоимость в Узбекистане снижен с 20 до 15%. Кроме того, президент республики Шавкат Мирзиёев поручил правительству снизить ставку единого социального платежа с 25 до 12%.

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