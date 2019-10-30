Воронеж, , 14:09 — REGNUM В Воронежской области перед судом предстанет директор муниципального казенного унитарного предприятия «Богучаркоммунсервис», депутат Совета народных депутатов городского поселения города Богучара. Он обвиняется по статье о незаконном предпринимательстве, сообщили ИА REGNUM 30 октября в пресс-службе Следственного комитета. Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, обвиняемый, руководитель МКУП «Богучаркоммунсервис», с 1 января 2016 по 20 марта 2019 года незаконно без получения лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии. По данным следствия, обвиняемый эксплуатировал 12 котельных (объекты III класса опасности) на территории Богучара. Доход от этой деятельности МКУП «Богучаркоммунсервис» составил более 80 млн рублей.

Сам обвиняемый свою вину полностью признал на этапе предварительного следствия. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые проверки работы котельных в Воронежской области проводились весной 2019 года, после взрыва модульной котельной в Новоусманском районе — тогда погибла проходившая в момент взрыва мимо женщина.