Москва, , 14:14 — REGNUM По итогам первых трёх кварталов 2019 года продажи новых пикапов в России упали на 10%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за девять месяцев 2019 года российские автолюбители приобрели 7,2 тыс. новых пикапов. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (8 тыс. единиц).

С января по сентябрь текущего года больше всего было реализовано отечественных пикапов предприятия УАЗ. За период январь-сентябрь в России было куплено 2605 единиц данной модели, что на 2,6% меньше результата прошлого года.

Вторую строчку списка занимает японская модель Toyota Hilux — 2191 единица, что на 2% больше отчётного периода прошлого года. На третьем месте по продажам японский пикап Mitsubishi L200. За три квартала 2019 года в России было приобретено 1358 единиц этой модели. Это на целых 38% меньше, чем в 2018 году.

Напомним, на июль 2019 года в РФ было зарегистрировано 460 229 пикапов. Из них около 50% (232 504 ед) старше 11 лет. Наибольшее количество в данном сегменте автомобилей марки «ИЖ». На начало второго полугодия 2019 года в России числилось 144 496 таких машин.

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