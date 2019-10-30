Москва, , 14:07 — REGNUM Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, которая почти два года назад попала под санкции минфина США, подала в суд на Вьетнам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

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Уточняется, что компания намерена вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн. Иск подан в Сингапурский международный арбитражный центр. Один из собеседников агентства пояснил, что судебная претензия к госкомпании Petrovietnam, которая является заказчиком строительства ТЭС, была направлена в августе после того как вьетнамская сторона проигнорировала предложение Минэкономики к переговорам на уровне правительств.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания «Силовые машины» Алексея Мордашова была включена в санкционынй список США в январе 2018 года. В октябре того же года у компании возникли трудности с исполнением контракта на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. Тогда в «Силовых машинах» отмечали, что это может привести к задержке сроков сдачи двух энергоблоков на полгода. За опоздание компании грозят штрафы: за каждый день просрочки «Силовые машины» будут платить около $200 тыс. за один энергоблок.

В этой связи «Силовые машины» обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой пересмотреть условия строительства ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме.