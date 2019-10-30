Бишкек, , 14:02 — REGNUM В водохранилище при крупнейшем энергетическом объекте Киргизии — Токтогульской ГЭС накоплено 17,2 млрд кубометров воды. Ее запасов должно хватить для обеспечения бесперебойного снабжения страны электричеством в течение отопительного периода. Об этом на заседании парламента заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня, 30 октября.

По его словам, поскольку в целом по республике сохраняется достаточно теплая погода, то отопление дали только в некоторых учебных заведениях Нарынской области с круглосуточным пребыванием учащихся.

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«Но все предприятия теплоснабжения готовы к отопительному периоду», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Вице-премьер доложил о том, что потребность энергетических объектов Киргизии в угле составляет 1 млн 141 тысячу тонн. При этом на данный момент уже заготовлено 430 тысяч тонн угля, а также достигнуты договоренности о поставках недостающих объемов твердого топлива как с местными компаниями, так и с казахстанскими.

«Запасы угля на Бишкекской ТЭЦ составляют 136 тысяч тонн. Предприятие готово вырабатывать электроэнергию мощностью 360 мегаватт», — подытожил Кубатбек Боронов.

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