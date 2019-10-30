Москва, , 14:01 — REGNUM Идея новосибирских ученых об укреплении российских дорог сверхвысокомолекулярным полиэтиленом (СВМПЭ) заслуживает внимания. Но высокая стоимость этого материала остаётся под вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Сегодня такой полимер стоит очень дорого, но и используется не очень широко — для протезирования суставов, а также изготовления бронежилетов, деталей ракет и самолётов. Поэтому его и производится немного. Увеличивая производство производитель столкнется с проблемой платежеспособного спроса.

Предлагая использовать сверхпрочный полиэтилен в качестве армирующей сетки для строительства автодорог, ученые значительно расширяют сферу его применения и потенциальный рынок сбыта.

Однако вопрос дороговизны остается. Армирующие сетки из других материалов уже сейчас используются в дорожном строительстве. Но применение этого нового материала, хотя и увеличит срок службы дорожного полотна, приведет к еще большему подорожанию стоимости каждого километра новой дороги.

Ученые утверждают, что разработанная ими технология в разы дешевле существующей, но все ж вряд ли настолько, чтобы вытеснить другие материалы и обеспечить такой широкий рынок сбыта, чтобы окупить затраты на организацию производства и себестоимость СВМПЭ. В любом случае, такие заявления требуют расчетов и опытного подтверждения.

Предполагается, что дороги с использованием армирующей сетки из СВМПЭ будут служить в разы дольше. Не знаю, насколько это устроит дорожных строителей, неплохо зарабатывающих на регулярных ремонтах. К тому же, как бы долго дорога ни служила, ремонтировать ее рано или поздно придется. И придется снимать дорожное полотно, которое будет армировано чем-то вроде кевлара — сверхпрочными полимерами.

Это приведет к подорожанию ремонтных работ. Поэтому, как идея, это интересно, но практическая реализуемость этой идеи пока требует доказательства», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России придумали формулу качественной автодороги. Асфальт предлагается укрепить сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Авторы идеи — учёные Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН).

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