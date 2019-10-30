Салехард, 30 октября 2019, 14:00 — REGNUM На территории Ямало-Ненецкого округа Бухаринский участок недр выставлен на аукцион. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 21 октября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Бухаринский федеральный участок для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья имеет площадь 2447,4 кв. км.
В соответствии с Государственным балансом запасов полезных ископаемых запасы данного участка составляют: газа — 977,052 млрд куб. м; конденсата — 29,670 млн тонн.
В соответствии со статьёй 40 закона «О недрах», пользователи, получившие право разработку месторождения, уплачивают разовые платежи. Размер платежа для Бухаринского участка недр составляет 2,133 млрд рублей.