Москва, , 14:05 — REGNUM В период с июля по сентябрь текущего года количество выявленных Банком России поддельных купюр в банковской системе России составило 10 804 штуки, что на 3,2% больше нежели чем за аналогичный прошлогодний период. Об этом 30 октября сообщается в материалах Центробанка (ЦБ) России.

По данным регулятора, наиболее часто подделывали купюры крупных номиналов. Так, фальшивых купюр достоинством в 5 тысяч рублей было выявлено 7330 штук, купюр достоинством в 1 тысячу рублей — 2,3 тысячи и ещё 739 двухтысячных купюр.

При этом наиболее редко подделывали пятидесятирублёвые купюры, которых было выявлено всего 9 штук. Кроме этого было обнаружено 13 купюр достоинством в пять рублей и 59 достоинством в десять рублей.

Также было выявлено 656 поддельных купюр иностранных государств, 489 из которых — купюры долларов.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество поддельных банкнот в Свердловской области в первом полугодии 2019 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.