Меймене, Афганистан, , 14:26 — REGNUM 29 октября официальные лица губернатора провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявили, что на территории этого региона завершилось строительство здания нового аэропорта.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», на официальной церемонии открытия здания нового аэропорта присутствовали губернатор провинции Фарьяб Накибулла Файек, глава Независимого управления гражданской авиации и некоторые другие государственные чиновники.

По словам официальных представителей губернатора провинции Фарьяб, строительство аэропорта на территории этого региона началось в середине 1986 года.

Завершение строительства обошлось в 329 тысяч долларов, предоставленных Управлением гражданской авиации.

Согласно вышеупомянутому заявлению, аэропорт в провинции Фарьяб обладает всей необходимой инфраструктурой, чтобы принимать международные и внутренние рейсы.

Завершение строительства аэропорта окажет положительное влияние на экономику в провинции и поспособствует дальнейшему развитию инфраструктуры на территории вышеупомянутого региона.