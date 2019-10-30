Кабул, , 15:08 — REGNUM 29 октября начались строительные работы по созданию крупной молочной фермы на территории провинции Кабул (столица провинции — Кабул).

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По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», официальную церемонию начала строительства этого проекта посетил министр сельского хозяйства Исламской Республики Афганистан Насир Ахмад Дуррани.

После ввода в эксплуатацию эта молочная ферма сможет ежедневно производить 80 тысяч литров молока.

В реализацию этого проекта будет вложено более 3,3 миллионов долларов. Финансирование осуществляет Международный фонд сельскохозяйственного развития при технической поддержке со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В ходе официальной церемонии начала строительства этой молочной фермы министр сельского хозяйства Афганистана заявил, что ежегодно стране требуется два миллиона тонн молока, и на данный момент местные фирмы обеспечивают 92% от этого объема.

Насир Ахмад Дуррани также отметил, что недостаток частных инвестиций в этой сфере является одним из главных вызовов для сельскохозяйственного сектора Афганистана.