Вашингтон, , 13:55 — REGNUM В третьем квартале 2019 года объем продаж американского производителя игрушек Mattel составила $1,48 млрд, что на 3% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей компании.

По их словам, увеличение продаж компании связано с выпуском специальных кукол, прототипом которых являются участники южнокорейской группы BTS.

Известно, что после выпуска кукол продажи Mattel за рубежом увеличились на 10%, до $721,7 млн.

Напомним, что представители американской компании подписали контракт с южнокорейской группой в январе текущего года. Однако после того, как в марте Mattel представили коллекцию кукол, многие фанаты группы раскритиковали компанию за «не похожесть и «европеизированные» лица».