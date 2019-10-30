Бишкек, , 13:37 — REGNUM Парламент Киргизии сегодня, 30 октября, рассмотрел в третьем чтении проект закона о введении запрета на поиск, разведку и разработку урановых и ториевых месторождений. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Депутат Дастан Бекешев задал авторам законопроекта вопрос о дальнейшей судьбе Кара-Балтинского горнорудного комбината, который должен был заняться переработкой урановой руды, которую планировалось добывать в Иссык-Кульской области.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов ответил, что принятие законопроекта не предполагает закрытие Кара-Балтинского комбината, поскольку это частное предприятие и может быть перепрофилировано для переработки руды драгметаллов.

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Депутаты Улан Примов и Азамат Арапбаев выразили опасения по поводу того, что инвесторы, купившие лицензии на разработку урановых месторождений могут подать на Киргизию в суд иски на несколько миллионов долларов из-за введения запрета.

В ответ на это депутат Алтынбек Сулайманов заявил, что запрет на разработку урановых месторождений является наименьшей из проблем экономики республики.

«Разработка урана в Киргизии была прекращена 50 лет назад, и мы до сих пор не можем избавиться от негативных последствий советского уранового наследия. Одумайтесь, пока не поздно», — подчеркнул он.

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