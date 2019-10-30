Москва, , 13:28 — REGNUM С 1 ноября 2019 года в России могут подорожать модели Geely. Об этом со ссылкой на двух дилеров автокомпании сообщает издание «Китайские автомобили».

Таким образом, это может стать вторым повышением цен на автомобили Geely в России за пять месяцев. Первое увеличение стоимости машин китайского автопроизводителя было в начале июля этого года. Тогда модели Geely подорожали на 15−25 тыс. рублей.

По информации источников портала, с 1 ноября кроссоверы Atlas вырастут в цене на 25 тыс. рублей во всех модификациях, а стоимость моделей Emgrand X7 и Emgrand 7 увеличится на 15 тыс. рублей.

Однако официального подтверждения данной информации пока не было.

Напомним, по итогам сентября 2019 года в РФ было приобретено 803 машины компании Geely, что в 2,2 раза больше, чем в сентябре 2018 года. Причём с января по сентябрь 2019 года в нашей стране было продано в 3,3 раза больше машин (6341 ед.), чем за аналогичный период годом ранее.

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