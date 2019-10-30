Сеул, , 13:27 — REGNUM 30 октября в Южной Корее запустили в тестовом режиме сервис Open Banking, который позволит управлять счетами в разных банках через одно приложение. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, на сегодняшний день в данном проекте принимают участие десять банков, среди которых Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank, Индустриальный банк Кореи (IBK), KB Kookmin Bank, BNK Busan Bank, BNK Kyungnam Bank, Jeju Bank, The Jeonbuk Bank.

Известно, что к данному проекту планируют присоединиться еще восемь банков.

Отметим, что в широкоформатном режиме (с участием финансовых компаний) сервис начнет работать с 18 декабря.