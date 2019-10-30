Претория, ЮАР, , 13:26 — REGNUM Уровень безработицы в ЮАР вырос до 29,1%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на Квартальный обзор рабочей силы за третий квартал 2019 года.

Кейптаун (сс) Isabel Sommerfeld

Данные были объявлены в столице страны, Претории, генеральным статистиком страны Рисенгой Малулеке. Безработица возросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

По его словам, за последние 10 лет уровень безработицы в стране вырос на 4,6%. За последние пять лет — на 3,7%, а в прошлом году безработица выросла на 1,5%, добавил он.

Статистика показала, что в настоящее время 6,7 миллионов жителей ЮАР безработные, а еще 15,5 миллионов не являются экономически активными. Число безработных за последний квартал увеличилось на 78 000, а число занятых выросло всего на 62 000 человек, отмечается в отчете.

По словам журналистов, сложившаяся ситуация в стране станет ударом по рейтингу президента ЮАР Сирилла Рамафосы, чья избирательная кампания была основана на возрождении экономического роста региона.