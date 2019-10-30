Претория, ЮАР, 30 октября 2019, 13:26 — REGNUM Уровень безработицы в ЮАР вырос до 29,1%, что стало самым высоким показателем за последние 11 лет. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на Квартальный обзор рабочей силы за третий квартал 2019 года.
Данные были объявлены в столице страны, Претории, генеральным статистиком страны Рисенгой Малулеке. Безработица возросла на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом.
По его словам, за последние 10 лет уровень безработицы в стране вырос на 4,6%. За последние пять лет — на 3,7%, а в прошлом году безработица выросла на 1,5%, добавил он.
Статистика показала, что в настоящее время 6,7 миллионов жителей ЮАР безработные, а еще 15,5 миллионов не являются экономически активными. Число безработных за последний квартал увеличилось на 78 000, а число занятых выросло всего на 62 000 человек, отмечается в отчете.
По словам журналистов, сложившаяся ситуация в стране станет ударом по рейтингу президента ЮАР Сирилла Рамафосы, чья избирательная кампания была основана на возрождении экономического роста региона.