Грозный, , 13:11 — REGNUM В Чеченской Республике множество мест, которые могут порадовать своей красотой и уникальностью не только туристов из регионов РФ и других стран, но и местных жителей. Необходимо развивать в республике внутренний туризм. Об этом заявил глава субъекта Рамзан Кадыров в ходе совещания, которое он провел с членами правительства и главами горных районов на территории курорта «Ведучи».

"Я попросил обратить внимание на внутренний туризм, чтобы жители Чечни больше познавали наш горный край», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, туристический поток в Чечню ежегодно растет. С начала 2019 года республику посетило 190 тыс. туристов. За последние три года эта цифра увеличилась почти вдвое.

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