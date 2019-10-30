Шанхай, Китай, , 12:59 — REGNUM Шанхайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. сообщил о падении продаж автомобилей за первые три квартала 2019 года, сообщает 30 октября агентство Синьхуа.

Продажи автомобилей снизились на 14,23% в годовом исчислении за указанный период до 4,41 млн единиц. Все три совместных предприятия SAIC Volkswagen, SAIC-GM и Shanghai General Motors Wuling также ощутили на себе снижение продаж на 8,2%, 14,98% и 24,64% соответственно. За первые девять месяцев чистая прибыль компании составила 20,79 млрд юаней (около $2,9 млрд), что на 24,86% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший китайский производитель электромобилей BYD также отчитался о замедлении роста продаж своей продукции. Чистая прибыль компании за девять месяцев выросла всего на 3,1%.

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