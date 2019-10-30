Рим, , 12:40 — REGNUM Правительство Италии повысит стоимость акцизов на табачные изделия с 2020 года, передает информагентство ANSA в среду, 30 октября.

Предполагается, что повышение акцизов позволит дополнительно привлечь в бюджет 88 млн евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проект бюджета Италии также предполагает введение некоторых новых налогов, в частности, на пластиковые отходы и на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара.

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