Москва, , 12:35 — REGNUM Цены на нефть находятся вновь под давлением, поскольку опасения по поводу урегулирования торговых споров между США и Китаем все больше нарастают, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Промежуточная торговая сделка между США и Китаем может быть не достигнута, которая запланирована на следующий месяц в Чили. С другой стороны, инвесторы ожидают сегодняшнее заседание ФРС и прогнозируют снижение базовой процентной ставки на 0,25 базисных пункта, что в итоге должна составить 1,75%.

Глобальный же нефтяной рынок опирается как на геополитический фактор, так и на спекулятивную составляющую, которая в моменте может повлиять на нефтяные котировки в зависимости от публикации данных от энергетических ведомств США. В США цены на нефть снижаются третий день подряд на фоне роста запасов в Кушинге.

Сегодня, 30 октября, ожидается публикация данных по запасам сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA), которые также окажут влияние на нефтяные котировки. Главный производитель ОПЕК, Саудовская Аравия, дала понять, что готова сократить добычу нефти еще больше, чем те объемы, которые были достигнуты на прошлом заседании стран ОПЕК+.

По мере приближения решающей встречи ОПЕК и ее партнеров включая Россию, не входящих в ОПЕК, по соглашению, уже распространяются слухи о том, что у союзников не будет иного выбора, кроме как продлить сокращения, срок действия которых истекает в марте 2020 года, и, возможно, сократить их еще больше, учитывая замедление роста спроса на нефть и сохраняющийся избыток предложения на рынке.

Однако Россия не обязана придерживаться сокращения добычи нефти, и по сути сейчас пока рано говорить о потенциальном пересмотре квот по сокращению, поскольку механизм сокращения производства не безграничен.

В этой связи нефтяной рынок пока будет продолжать находиться в состоянии неопределенности, и реагировать как на новостной геополитический фон, так и на данных по запасам сырой нефти в США. Если запасы нефти окажутся меньше прогноза, то следует ожидать роста котировок до $62 марки Brent и до $56 марки WTI», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть находится в «режиме ожидания»