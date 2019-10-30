Москва, , 12:33 — REGNUM В настоящее время более 300 машинокомплектов группы «ГАЗ» направлены морем во Вьетнам, чтобы начать там сборку автомобилей. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, с вьетнамской стороной все вопросы урегулированы. Вопрос развития сотрудничества с Вьетнамом, в том числе при сборке автомобилей обсуждался на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству.

По словам представителя Акимова, поставка происходит в рамках реализации протокола по поддержке автомобильного производства на территории Вьетнама, сообщает ТАСС.

«Речь о поставке 380 машинокомплектов — их до конца года планируется поставить во Вьетнам, 170 уже плывут в данный момент, это микроавтобусы «Ситилайн» на базе «Газель», — уточнил представитель премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября стало известно, что предприятия группы «ГАЗ» отложили переход на четырехдневную рабочую неделю в связи с выполнением государственного заказа на поставку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы.