Москва, , 12:27 — REGNUM После символической просадки 29 октября российская валюта пытается вернуться к росту и прибавляет несколько очков в паре с долларом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При этом рубль испытывает трудности с развитием импульса, что, прежде всего, связано с общим осторожным настроем игроков на мировых рынках перед выходом важной экономической статистики и оглашением решения ФРС США по монетарной политике.

В перспективе торговой сессии 30 октября влияние на динамику пары доллар/рубль окажут данные из США, включающие ВВП, ценовой индекс ВВП, расходы на личное потребление и занятости ADP. От общей картины, которую сформируют все эти релизы, будет зависеть настрой долларовых пар во второй половине российских торгов.

Доллар остается под отметкой 64 руб., что с технической точки зрения играет в пользу российской валюты. Если экономика подтвердит замедление и угрозу рецессии, «американец» упадет по всему спектру рынка, и в этом случае рубль может укрепиться. Но потенциал роста будет ограниченным, поскольку слабые данные одновременно окажут давление на высокодоходные активы.

Нефть не подает никаких четких сигналов рублю. Нефть марки Brent зацепилась за отметку $61 за баррель и показывает небольшой медвежий уклон, оставаясь под 100-дневной скользящей средней.

Падение ниже этого уровня воспрепятствует росту российской валюты в ближайшей перспективе. Предотвратить просадку котировок способен позитивный отчет минэнерго США, если отразит падение запасов сырой нефти на 1 млн баррелей и более», — полагает эксперт.

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