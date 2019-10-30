Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области увеличат траты на борьбу с онкологией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

По словам директора свердловского территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Валерия Шелякина, на лечение онкозаболеваний в круголосуточном стационаре в 2020 году направят почти 5 млрд рублей из областного бюджета. Это на 44% больше показателей 2019 года.

На аналогичное лечение в дневном стационаре будет потрачено 2,6 млрд рублей, добавил руководитель.

Шелякин подчеркнул, что в регионе поставили в приоритет реабилитацию и онкологию.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы и расходы свердловского ТФОМС планируют увеличить в 2020 году на 7%. Соответствующий проект закона поддержало региональное правительство.

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