Оренбург, , 12:21 — REGNUM В Оренбургской области два муниципальных образования названы в числе сильно отстающих от графика освоения средств, выделенных на социально значимые мероприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Заксобрания региона.

Проблемными названы Домбаровский район и Оренбург. В областном центре освоено только 24% выделенных денег.

Заместитель председателя регионального парламента Александр Куниловский считает, что причиной сложившейся ситуации в Оренбурге стала в первую очередь бумажная проволочка. На многих объектах работы завершились, но документы не оформлены.

В 2019 году на реализацию социально значимых мероприятий из областного бюджета выделено 400 млн рублей. По плану за девять месяцев муниципальные образования должны освоить 307 млн рублей, но на практике освоено 242 млн рублей (77%).