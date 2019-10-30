Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM Производственный оборот исправительных учреждений в Свердловской области за первых девять месяцев 2019 года вырос на 153 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В управлении уточнили, что исправительные учреждения Свердловской области выпустили продукции, выполнили работы и оказали услуги с января по сентябрь на сумму более 1,3 млрд рублей.

Прибыль от проданных товаров, выполненных работ и представленных услуг за девять месяцев 2019 года составила 100,5 млн рублей.

Напомним, что за девять месяцев 2018 года производственный оборот свердловских учреждений ГУФСИН составил более 1,1 млрд рублей.