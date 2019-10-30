Мурманск, , 12:14 — REGNUM Транспортный коридор Северного морского пути должен быть расширен до Мурманска на западе и в восточном направлении до Камчатки. Об этом на заседании Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области заявил директор Департамента развития Севморпути и прибрежных территорий госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко.

«Это дает принципиально новую конфигурацию Евразийского континента. Все проекты, которые реализуют сейчас в Арктической зоне, не могут работать без перегрузочных комплексов. В частности, «Новатэк» строит в Мурманске перегрузочный комплекс и точно также планируется на Камчатке», — цитирует Максима Кулинко B-port.

Он подчеркнул, что развитие Севморпути и транспортного коридора — это геостратегическое преимущество страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания «Новатэк» намерена построить два терминала для промежуточной перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманской области мощностью 20 млн тонн в год каждый. Компания собирается использовать эти терминалы для перевалки газа не только с действующего завода «Ямал СПГ», но и с будущего предприятия «Арктик СПГ-2» на Гыданском полуострове. Проекты будут идентичными, не считая дноуглубительных работ, которые необходимо провести на Камчатке. Терминал в Ура-Губе на мурманском берегу Баренцева моря планируется сдать к 2022 году, терминал на Камчатке — к 2023 году.