Пятигорск, Ставропольский край, , 12:15 — REGNUM Два региона Северного Кавказа — Ставропольский край и Ингушетия — вошли в пятёрку субъектов России с самыми хорошими автомобильными дорогами. С долей качественных дорог 74,9% и 70,4% соответственно они заняли в рейтинге третье и пятое места. Такие данные приводятся в исследовании Росстата.

Лидером списка с показателем 97% ожидаемо стала Москва. В пятерку субъектов с наибольшим процентом автодорог, отвечающим нормативным требованиям, также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%) и Красноярский край (71,4%).

Отметим, что СКФО стал лидером среди федеральных округов РФ по проценту качественных дорог. Средний же показатель по России составил 42,4%.

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