Москва, , 11:52 — REGNUM Возраст получения средств в рамках системы гарантированного пенсионного продукта должен соответствовать выходу на негосударственную пенсию — то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

Пенсионерка Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в октябре 2019 года Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о «старых нормах» выхода на негосударственную пенсию — то есть в 55 и 60 лет.

«Считаю важным согласовать перечень оснований для начала выплат по ГПП с положениями этого законопроекта и гарантировать право на получение выплат из НПФ лицами предпенсионного возраста», — заявил Скриванов.

В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Параллельно Центробанк и Минфин разработали концепцию гарантированного пенсионного плана — речь идёт о добровольных отчислениях граждан на пенсию, сохранность которых гарантирует государство. Инициатива находится на обсуждении и затем будет внесена в Госдуму.

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