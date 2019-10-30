Воронеж, , 11:41 — REGNUM Водители маршрутов №№ 6 и 15 в Воронеже саботировали работу утром 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Как уточнили в мэрии, речь идёт о водителях, которые являются собственниками транспортных средств и привлекались на обслуживание маршрутов муниципальным предприятием.

В пресс-службе связали забастовку с тем, что водители «не желают нормально трудоустроиться на транспортное предприятие, не хотят выходить из тени, предпочитая работать по серым схемам».

«Увеличение доли безналичных платежей, которое происходит уже сейчас, так или иначе, приведет к тому, что всем придется привыкать работать «в белую», и привлеченным водителям на обслуживание маршрутов муниципальным предприятием, и частным перевозчикам. Они этого очень не хотят, готовы даже саботировать работу, лишь бы не делать этого», — пояснил представитель пресс-службы.

Оба эти маршрута, заявили в пресс-службе, дублируются маршрутами №№ 6м и 15а. На маршрут № 6м уже направлен дополнительный подвижной состав, № 15а работает с максимальным выпуском, на маршрут № 6 также привлечены дополнительные машины, уточнили в мэрии. Что касается водителей, устроивших забастовку, то в муниципальное предприятие не намерено больше с ними работать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в Воронеже резко увеличилась плата за проезд — вместо 17 рублей стоимость одной поездки при оплате наличными составляет 23 рубля, при безналичном расчёте чуть меньше — 21 рубль. Повышение стоимости проезда власти мотивировали необходимостью реорганизации транспортного обслуживания населения.