Воронеж, 30 октября 2019, 11:41 — REGNUM Водители маршрутов №№ 6 и 15 в Воронеже саботировали работу утром 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Как уточнили в мэрии, речь идёт о водителях, которые являются собственниками транспортных средств и привлекались на обслуживание маршрутов муниципальным предприятием.
В пресс-службе связали забастовку с тем, что водители «не желают нормально трудоустроиться на транспортное предприятие, не хотят выходить из тени, предпочитая работать по серым схемам».
Оба эти маршрута, заявили в пресс-службе, дублируются маршрутами №№ 6м и 15а. На маршрут № 6м уже направлен дополнительный подвижной состав, № 15а работает с максимальным выпуском, на маршрут № 6 также привлечены дополнительные машины, уточнили в мэрии. Что касается водителей, устроивших забастовку, то в муниципальное предприятие не намерено больше с ними работать.
Как сообщало ИА REGNUM, с 28 октября в Воронеже резко увеличилась плата за проезд — вместо 17 рублей стоимость одной поездки при оплате наличными составляет 23 рубля, при безналичном расчёте чуть меньше — 21 рубль. Повышение стоимости проезда власти мотивировали необходимостью реорганизации транспортного обслуживания населения.