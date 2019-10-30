Милан, Италия, , 11:36 — REGNUM Еврокомиссия не намерена отклонять проект бюджета Италии на 2020 год, заявил в среду, 30 октября, вице-президент комиссии Валдис Домбровскис, передает Adnkronos.

При этом комиссар отметил, что у Брюсселя есть определенные претензии к представленному документу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, проект бюджета Италии на 2020 год формально не соответствует бюджетным нормам ЕС, однако предполагается, что ввиду взаимных симпатий евробюрократов и либерал-популистского правительства Италии Еврокомиссия не будет, как годом ранее, отклонять проект бюджета и грозить Италии санкциями.