Бишкек, , 11:32 — REGNUM Октябрьский районный суд киргизской столицы признал бывшего советника экс-президента Киргизии Икрамжана Илмиянова виновным в получении взятки в размере $150 тысяч (около 9,6 млн рублей) за содействие в прекращении уголовного дела, передает «Kaktus.media».

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, конфискации имущества, штрафу в размере 160 тысяч сомов (146 тысяч рублей) и выплате в пользу потерпевшего 10 тысяч сомов (9 тысяч рублей).

Адвокат Илмиянова сообщил о намерении обжаловать приговор в судебном органе второй инстанции — Бишкекском городском суде.

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