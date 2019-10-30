Москва, , 11:31 — REGNUM В рамках очередных изменений пенсионного законодательства и введения гарантированного пенсионного продукта (ГПП) в Госдуме следует провести подобные парламентские слушания. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 октября, об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия») по итогам заседания рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений.

«Внедрение гарантированного пенсионного плана заслуживает подробных парламентских слушаний», — заявил Скриванов.

По его словам, к обсуждению следует присоединиться органам государственной власти, негосударственным пенсионным фондам, профсоюзам и другим участникам рынка.

Кроме того, отмечает депутат, включение в законопроект положения о добровольном характере участия граждан в ГПП это позитивный результат дискуссии о будущей системе негосударственного пенсионного обеспечения.

«На сегодняшний день люди недостаточно информированы о возможностях НПО, поэтому сознательность и добровольность их участия в системе — важное условие повышения доверия к ней со стороны граждан», — отметил Скриванов.

Гражданам России планируют предоставить возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Это предусмотрено законопроектом о новой системе систему добровольных пенсионных накоплений, который был разработан и представлен Центробанком и Министерством финансов РФ.

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