Грозный, , 11:28 — REGNUM С начала 2019 года в Чеченской Республике побывали около 190 тыс. туристов. Такую информацию предоставил в ходе туристского форума «Открытый Крым» министр ЧР по туризму Муслим Байтазиев.

По его словам, в Чечне регионе фиксируется ежегодный рост интереса туристов к достопримечательностям региона. Так, если в 2017 году число гостей республики составляло более 100 тыс. человек, то уже год спустя их число выросло до 150 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чечни делают ставку на туризм как на одну из важных направлений экономики республики. В целях привлечения как можно большего числа туристов в регионах России и за рубежом открываются представительства туристско-информационного центра VisitChechnya. В 2019 году такие центры, в частности, ыбли открыты в Стамбуле и Париже.