Сеул, , 11:28 — REGNUM В сентябре 2019 года по Южной Корее мигрировало более 500 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года, число людей, мигрирующих по стране, составило 518 тыс. человек, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый большой приток населения наблюдался в провинции Кёнгидо (11 149 человек), Седжоне (1481 человек) Кванджу (78 человек)

С другой стороны чистый отток населения был зафиксирован в Сеуле (5466 человек), Тэгу (по 1481 человек), Пусане (1390 человек), Тэджоне (1009 человек), Ульсане (633 человека), Инчхоне (167 человек).

Число мигрантов на 100 человек в Южной Корее составило 12,3%, что на 1,3% больше по сравнению с сентябрем прошлого года.

В третьем квартале года по стране мигрировали 1 647 000 человек, что на 1,5% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число мигрантов на 100 человек, также увеличилось на 0,2%, до 12,7%