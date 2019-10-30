Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В свердловском минфине дали «напряжённый» прогноз роста доходов в 2020 году. Об этом заявил министр финансов региона Галина Кулаченко на заседании областного правительства, сообщает ИА Znak.

По словам чиновницы, сейчас в Свердловской области планируют заработать 260,6 млрд рублей в 2020 году, что на 4,4% выше прошлогоднего прогноза на данный период. Но есть особые обстоятельства, которые нужно учитывать, сказала Кулаченко.

«Это связано с рисками ограничения темпов экономического развития», — сказала министр.

В частности, риски связаны с санкционной политикой, которая может вызвать ограничение спроса на свердловскую продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области повысили предельный уровень госдолга на 2020 год. Планку для госдолга установили в размере чуть более 100 млрд рублей.

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