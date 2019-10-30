Воронеж, , 11:23 — REGNUM Воронежская область заняла шестое место среди регионов Российской Федерации по качеству дорог регионального и межмуниципального значения по итогам 2018 года, такие данные 30 октября опубликовал Росстат.

В соответствии с опубликованными данными, в Воронежской области 68,7% регионального и муниципального значения соответствуют нормативам.

Первое место в рейтинге заняла Москва (97% нормативных дорог), на втором месте — Ханты-Мансийский АО (84,5%), за ним следуют Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%), Ингушетия (70,4%).

Как сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе было отремонтировано более 160 объектов, свыше 2,2 млн кв. м асфальтобетонного покрытия. На эти цели было направлено более двух миллиардов рублей. По итогам первого года реализации Воронежская область вошла в первую десятку по освоению средств по нацпроекту.