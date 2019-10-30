Саранск, , 11:21 — REGNUM В Мордовии по итогам января-сентября 2019 года введено в эксплуатацию 255,68 тыс. кв метров жилья без учета домов, построенных на участках для садоводства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 30,6%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

По данным ведомства, ввод жилья увеличили и индивидуальные застройщики, и предприятия и организации республики. Так, в сфере индивидуального жилищного строительства темп роста к январю-сентябрю 2018 года составил 20,8%, строительные организации региона построили на 42,5% квартир больше, чем годом ранее.

Всего в республике за указанный период введено 3 238 квартир или на 39,6% больше, чем за 9 месяцев предыдущего года.

Средняя стоимость строительства квартир в действующих ценах снизилась на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя цена строительства 1 кв метра жилья без учета индивидуального строительства составила в январе-сентябре 2019 года 35,941 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Владимир Волков говорил, что к 2024 году объемы строительства жилья в республике должны вырасти в полтора раза — до 500 тыс. кв метров в год.