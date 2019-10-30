Ташкент, , 11:20 — REGNUM С начала 2019 года в Узбекистане воздвигнуто почти 30 тысяч домов и квартир в рамках государственных программ, включая 15 тысяч — в сельской местности и 14,957 тысяч — в городской, предпринимателями построены многоэтажные дома на 19,481 тысяч квартиру.

Об этом говорилось на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, посвященного вопросам обеспечения населения жильем.

На строительство в общей сложности 49 тысяч 458 домов и квартир направлено 12 триллионов 24 миллиарда сумов (один доллар-9400 сумов).

По расчетам, на полное удовлетворение потребности населения в жилье необходимо ежегодно строить 145 тысяч квартир, на это требуется почти 27 триллионов сумов, что составляет более 23 процентов государственного бюджета.

На совещании был рассмотрен порядок, в соответствии с которым возведение многоэтажного жилья будет осуществляться субъектами предпринимательства. Государством будет выделяться земля, а также средства банкам для ипотечных кредитов.

Также отмечалось, что будут приняты необходимые меры по недопущению роста цен на жилье и обеспечению его доступности.

Так, начиная с 2020 года 16 тысячам семьям из бюджета будут выделены субсидии на внесение начального взноса и оплату процентов по кредитам. Посредством субсидий заемщикам будут покрываться 10 процентов начального взноса, а также проценты по кредитам в части, превышающей 12 процентов в городе Ташкенте и 10 процентов в остальных городах.

В Узбекистане в 2016 году в сельской местности было построено 13 тысяч домов в рамках государственных программ, частным сектором — многоэтажных домов на 13 тысяч 189 квартир. На эти цели было направлено 4 триллиона 330 миллиардов сумов.

В следующем, 2017 году в рамках государственных программ возведено 28 тысяч 746 единиц жилья, в том числе 20 тысяч 287 в селах и 8 тысяч 459 в городах. Вместе с тем предпринимателями построено многоэтажных домов на 16 тысяч 136 квартир. В общей сложности было возведено 44 тысячи 882 домов и квартир на сумму 6 триллионов 211 миллиардов сумов.

В 2018 году в рамках государственных программ сооружено 42 тысячи 183 единицы жилья, в том числе 25 тысяч 276 в селах и 16 тысяч 907 в городах, частным сектором возведены многоэтажные дома на 19 тысяч 741 квартиру. На строительство в общей сложности 61 тысячи 924 домов и квартир было направлено 12 триллионов 133 миллиарда сумов