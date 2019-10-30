Солнечногорск, Московская область, , 11:26 — REGNUM Инвестиции в экономику Солнечногорского городского округа в 2019 году составили 5 млрд рублей. Об этом 30 октября в интервью порталу правительства Московской области заявил глава округа Владимир Слепцов.

По словам Слепцова, в 2019 году за счет реализации инвестиционных проектов создано 1,2 тыс. рабочих мест, открыто 1,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Всего в Солнечногорске реализуют 60 инвестпроектов на общую сумму более 60 млрд рублей.

«Главный вызов для нас — сделать все, чтобы солнечногорцы работали там, где живут. Поэтому мы планируем создавать в год не менее 2,5 тысячи рабочих мест», — отметил Слепцов.

После запуска новых предприятий количество рабочих мест в округе должно вырасти до 2,5 тыс. В 2019 году в Солнечногорске открыли завод «Мерседес» и третью очередь дистрибьютерского центра ИКЕА.

«Инвестиции в проект превысили 11 миллиардов рублей — это самые крупные вложения в развитие компании в мире. Объект полностью обеспечивает потребности всех 14 магазинов ИКЕА в России и интернет-магазина», — заявил Слепцов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Зараменье Дмитровского округа построили самый крупный распределительный центр «Леруа Мерлен» «Северная Звезда».

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