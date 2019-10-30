Солнечногорск, Московская область, 30 октября 2019, 11:26 — REGNUM Инвестиции в экономику Солнечногорского городского округа в 2019 году составили 5 млрд рублей. Об этом 30 октября в интервью порталу правительства Московской области заявил глава округа Владимир Слепцов.
По словам Слепцова, в 2019 году за счет реализации инвестиционных проектов создано 1,2 тыс. рабочих мест, открыто 1,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Всего в Солнечногорске реализуют 60 инвестпроектов на общую сумму более 60 млрд рублей.
После запуска новых предприятий количество рабочих мест в округе должно вырасти до 2,5 тыс. В 2019 году в Солнечногорске открыли завод «Мерседес» и третью очередь дистрибьютерского центра ИКЕА.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной деревне Зараменье Дмитровского округа построили самый крупный распределительный центр «Леруа Мерлен» «Северная Звезда».
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